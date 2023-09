Mauricio Pellegrino camina por la cuerda floja en Universidad de Chile tras acumular su octavo partido consecutivo sin saber de victorias, en donde registra seis caídas y apenas dos empates consolidándose como el peor equipo de la segunda rueda.

El ex DT de Vélez Sarsfield está en el ojo del huracán por parte de hinchas e históricos azules, quienes en gran número piensan que debería dar un paso al costado, mientras otros dicen que no ayudaría mucho.

“La verdad es que yo nunca tuve expectativa alguna con este equipo de la U. No está para pelear por nada. Ojalá gane lo antes posible para terminar de espantar el descenso y ver si de rebote les alcanza para meterse en la Copa Sudamericana, sabiendo que eso igual es difícil, pues no tienen con qué”, analiza Cristián Castañeda en diálogo con El Mercurio.

Pellegrino no lo pasa bien en la U. | Foto: Photosport

Ex azul golpea la mesa: “En esta instancia no creo que ayude mucho cambiarlo. Quedan seis fechas y optar por un interinato no ayudaría. Está claro que si él fuese un técnico chileno ya lo habrían echado tres veces”, dijo con dureza.

“A nosotros nos pasó, ni siquiera esperaron a que terminara el campeonato para tomar la decisión, siendo que habíamos cumplido el objetivo de clasificar a una copa internacional y eso no se respetó. No alcanzamos a estar tres meses y nos sacaron por ser chilenos”, recordó en el cierre.

Así marcha la U en el torneo

Los azules marchan en el décimo lugar del Campeonato Nacional 2023, a tres puntos de la zona de clasificación para Copa Sudamericana.