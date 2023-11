Tras la gran victoria de Universidad de Chile ante su similar de Universidad Católica por tres tantos a uno en el Estadio Santa Laura, las sonrisas volvieron a las huestes azules, tras una segunda rueda bastante difícil para el elenco laico.

Y es que el equipo que dirige el argentino, Mauricio Pellegrino ha tenido un año complejo y sobre todo él, quien está bastante cuestionado y su continuidad, no está para nada asegurada.

No obstante, la pelota contra el piso la ponen aquellos especialistas que sostiene que la victoria de la U, fue gracias al pobre nivel mostrado por el elenco de Nicolás Núñez. En esa línea está Horacio Rivas, quien en diálogo con Bolavip Chile, afirmó que fueron los cruzados quienes contribuyeron al marcador final, pero que los estudiantiles pusieron valentía para ir por los tres puntos.

“Buen triunfo, muy facilitado. Lo primero que hay que destacar es el resultado, la U estaba en necesidad y obligada, en base a eso puso el coraje y la intención de querer marcar una diferencia”, señaló Rivas.

No obstante, reiteró que los cruzados fueron un oponente inexistente en Plaza Chacabuco. “De todos modos, la U jugó con un fantasma de rival, aquí la preocupación es para Católica. La U mostró sus armas con la obligación de querer llegar a una Copa Sudamericana, pero la UC no mostró nada de eso. La idea es que la gente se quedara con la sensación grata de haber visto un buen clásico, pero se jugó con un rival que no existió“, afirmó el ex defensor.

“Para mi la figura fue…”

Sobre valores destacados, Rivas no tiene doble lectura y sentenció quién para él, fue el jugador más desequilibrante del equipo de Pellegrino el sábado en Santa Laura.

“Marcelo Morales fue la figura. Insisto que cuando más se le criticaba, yo más decía que él debe crecer y justamente ha ido capacitándose, preparándose y se le ve mejor físicamente”, reconoció el otrora jugador.

Finalmente, alabó sus fortalezas, entregó algunos consejos y por cierto un consejo como buen histórico que es.

“Ha tomado la función ofensiva de buena forma, mejorar en la defensiva y tapar la espalda al central, pero va formándose. Lo primero que le puedo decir es que no se crea el cuento y que sus armas son el sacrificio, la responsabilidad y el seguir creciendo”, concluyó Rivas.

Shelo Morales sigue siendo un valor importante en la U (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la U por el Campeonato Nacional?

Los azules, saltarán a la cancha nuevamente por los puntos el viernes 24 de noviembre, cuando reciban a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura a las 18 horas, por la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional.