Este viernes, Universidad de Chile disputó un encuentro de preparación ante el Audax Italiano a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul y que fue triunfo para los dirigidos de Luca Marcogiusseppe por dos tantos a uno.

En la ocasión, Mauricio Pellegrino utilizó a jugadores que tenía a disposición dando minutos a a quienes poco han jugado, considerando que no tenía a mano a los seleccionados nacionales, lesionados y a quienes por planificación, no los iba a contemplar.

Dentro de los nombres que sorprendió que no apelase a él y según el sitio Emisora Bullanguera, está el de Jeisson Vargas, quien no vio acción ante los audinos, siendo que se le presentaba una gran oportunidad para tomarlo en cuenta. No fue así.

Pellegrino: “Es un jugador importante”

Hace algunas semanas, el propio Mauricio Pellegrino en conferencia tuvo palabras al acuerdo que hubo con la dirigencia y el propio formado en Universidad Católica, que se iba a quedar para pelear un puesto en la segunda rueda de la U.

En la ocasión, el entrenador sostuvo que “es un jugador importante y es lo que estuve hablando estos días con él. Lo hemos inscrito, es un un jugador de la U que tenemos que defender, tiene que trabajar y el día que si creemos que lo vamos a necesitar lo vamos a usar. Es un jugador nuestro“, dijo el estratega en aquella ocasión.

48 minutos ha disputado Vargas en el presente torneo y fue antes de emigrar a Qatar (Photosport)

¿Hasta cuándo tiene contrato Vargas en la U?

Luego de su paso por el Al Rayyan de Qatar, donde tuvo un aceptable cometido, los del Medio Oriente no quisieron hacer uso de la opción de compra, razón por la cual volvió a la U de manera casi obligada.

Ahora, su futuro es incierto, ya que su contrato expira a fines de la temporada 2024, pero es muy difícil que siga en los azules, puntualmente por el escaso aporte que ha realizado vestido en los estudiantiles y si no aparece un club interesado en adquirirlo, lo más probable es que busque un préstamo ¿Anticipar su salida? Siempre es una posibilidad.