Histórico DT alerta a Universidad de Chile por Lucas Assadi: "Es bueno para la pelota, no para el fútbol"

Lucas Assadi tocó el cielo por un momento tras anotar el gol de la victoria de Universidad de Chile ante Everton. El talentoso volante convirtió agónicamente en el Estadio Sausalito y ello le valió ser elogiado desde distintas latitudes. Un histórico DT nacional lo alabó y felicitó, pero alertó a su club: deben pulirlo.

Para Raúl Toro, las condiciones de Lucas Assadi son innegables, pero debe sumar mayores herramientas de juego. En conversación con BOLAVIP CHILE expresó su felicidad por el notable compromiso del ’10’ de la U, pero ello no lo dejó conforme. Quiere que el cuadro azul siga explotando sus habilidades.

“Puta que me alegre. Yo conozco muchos buenos para la pelota que nunca llegaron, pero este cabro es jovencito. Tiene dribbling, velocidad, todo, pero es bueno para la pelota, no para el fútbol. Espero que este gol sea el principio de una gran carrera para este cabro. No nos podemos dar el lujo para tener a alguien tan habilidoso y rápido en el olvido”, comentó.

“Espero que este cabro empiece a jugar de volante de enlace. Aunque no sé, porque esto depende del entrenador (Gustavo Álvarez) y el sistema que va a utilizar. Es un distinto, se pasa a dos o tres jugadores en el mediocampo, pero ahí no vale mucho. Tiene que ser cerca del área”, agregó.

Raúl Toro alertó a Universidad de Chile por Lucas Assadi.

Se rindió ante el partido de la U

Finalmente, Raúl Toro aplaudió el duelo entre Universidad de Chile y Everton. Para él, un compromiso que llenó el gusto de todos los hinchas, no solo solo el de los equipos involucrados. Un compromiso de alto impacto en el césped del Estadio Sausalito.

“Los dos equipos se esmeraron por hacer el gol, ganó el más eficaz. El partido era difícil para la U. Para el público que no era de la U ni era de Everton gozó con el partido, fue muy bueno”, finalizó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio en el Estadio Nacional en horario por confirmar.