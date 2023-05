Bolavip dio a conocer este domingo que pese a que Jeisson Vargas debe retornar a Universidad de Chile luego de su paso por el fútbol de Qatar, no está contemplado para la segunda rueda, por lo que debe salir otra vez a préstamo.

La decisión de Mauricio Pellegrino es apoyada por el DT Raúl Toro, el que entiende que el volante no supo aprovechar la posibilidad de ser el 10 de la U.

“Ya se le dio la oportunidad, acá pasa el tren no más, es una cuestión lógica. Si tu eres entrenador y pones y pones a un jugador y no resulta, no te responde, es así”, asegura el estratega.

Raúl Toro de acuerdo en la decisión que tomó Mauricio Pellegrino sobre Jeisson Vargas

Para el ex Audax Italiano “lo de Vargas es como lo de Pablo Aránguiz, que empezó como bala y después se chupan, se chupó, en Ñublense le pasó lo mismo”.

Raúl Toro reflexiona en el final que “siempre le digo a los jóvenes que las oportunidades se aprovechan y no esperen que se vayan, uno debe velar por el resultado, y el jugador es importante, pero si no resulta, vendrá otro quizás con más ambición”.