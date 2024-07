Universidad de Chile tuvo la gran opción de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, pero el Romántico Viajero desaprovechó dicha oportunidad tras igualar 3 a 3 ante Cobresal, en el Estadio El Cobre.

Ahora, todos los ojos de los Azules están puestos en el trascendental duelo ante Audax Italiano, el que se desarrollará finalmente en el Estadio La Portada de La Serena.

No obstante, las críticas se hacen sentir en el Centro Deportivo Azul (CDA) tras la igualdad ante los Mineros y uno que no se salva de los comentarios negativos es Marcelo Díaz, pieza fundamental en el esquema de Gustavo Álvarez.

RAÚL TORO LE CAE CON TODO A MARCELO DÍAZ

Raúl Toro, histórico DT del fútbol chileno, en diálogo con BOLAVIP CHILE y aprovechó la ocasión para caerle con furia al campeón de la Copa Sudamericana y bicampeón de la Copa América con La Roja.

“Yo no encuentro que Aránguiz sea la solución, yo siempre he dicho que la U necesita un 6 porque el otro día miraba a Marcelo Díaz y me daba pena porque iba volviendo a dos por hora, no se puede el poto ese cabro. El jugador que fue hace 10 años atrás ya no fue ya”, comenzó diciendo.

Marcelo Díaz recibe duras críticas por su estado físico | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Agregando que “técnicamente siempre va a ser bueno, pero no cumple. Poblete anda bien, el Tucu anda bien, pero Díaz es el único que no rinde”

“A Álvarez le da miedo sacarlo porque se le va el público encima porque él es ídolo de la U porque ganó todo. El era muy buen jugador pero ahora ya no le queda nada”, sentenció.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 28 de julio a las 17:30 horas, Universidad de Chile volverá a competir en el Campeonato Nacional de Primera División. Enfrentará a Audax Italiano en el Estadio La Portada de La Serena.