El mundo azul ya hizo sus análisis luego de terminada la primera rueda, donde los refuerzos y el estratega, Mauricio Pellegrino, son blanco de comentarios tras finalizado el 50% del Campeonato Nacional.

Uno de ellos fue el histórico relator azul, José Pepe Ormazábal, quien no tuvo reparos en hacer una contundente evaluación de lo que él ha visto en estas 15 jornadas del certamen y desde luego, cómo ha visto a las nuevas incorporaciones de la Universidad de Chile.

Cristopher Toselli: “No, no se puede jugar. No entra en la lista de los evaluados y cuando jugó, lo hizo bien. Para mi un refuerzo necesario, fue aporte”, sentenció el comunicador.

Juan Pablo Gómez: “Le pesó la camiseta, no fue lo que esperábamos. No fue el que la U esperaba y no fue el reemplazante para Yonathan Andía, en deuda”, enfatizó Ormazábal.

Matías Zaldivia: “El mejor refuerzo, por lejos. Ahí le apuntó la U y a pesar de todo lo que se dijo antes, que cómo iba a llegar si venía de Colo Colo y todo eso. Esa es toda de Pellegrino”, afirmó.

Federico Mateos: “También refuerzo, dentro de lo esperado”, manifestó el creador del “azul, azul, azul”.

Leandro Fernández: “En deuda, para mi en deuda. En todo aspecto, totalmente en deuda”, recalcó el relator.

Nicolás Guerra: “Yo esperaba más de él. No ha mostrado lo que demostró en Ñublense, muy en deuda”, argumentó.

Gómez, otro criticado por Ormazábal (Photosport)

Mauricio Pellegrino: “Signo de interrogación por ahora, un 4,5 nomás”, cerró Pepe Ormazábal.