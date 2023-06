Universidad de Chile se mantiene bien expectante con lo que será este mercado de transferencia, en el que los ‘Azules’ aún se mantienen en la búsqueda de refuerzos para el próximo semestre, sin quitar de ojo lo que podría ser la posible partida de Darío Osorio al fútbol europeo.

Ante este escenario, el reconocido relator José Pepe Ormazábal habló con Bolavip Chile en exclusiva y se refirió a lo que puede ser el mercado para la U, en la que fue categórico en señalar que los ‘Azules’ no tienen dinero para poder conseguir refuerzos y tildó como ‘humo’ lo de Darío Osorio.

“Yo pienso que no tienen plata, que no tienen plata y tendrían que ser más sinceros, o sea, sin tirarse, pero tiene que dar la cara. Yo he visto que están basados, digamos, en el tema puntual de vender a Osorio, y para mí es un humo, por ese motivo no han salido de la cara”, comenzó declarando Ormazábal.

En esa línea, el ‘Pepe’ indicó que desde la directiva de la Universidad de Chile deberían rápidamente dar la cara y brindarles certezas a los hinchas sobre lo que puede ser el futuro del club pensando en el próximo semestre.

Darío Osorio podría partir de la Universidad de Chile | Foto: Photosport

“Absolutamente de acuerdo, el hincha azul merece respeto, basta ya, Azul Azul le falta el respeto muy seguido (a los hinchas)”, declaró a Bolavip.

Finalmente, Ormazábal no se anduvo con rodeos y señaló tajantemente que considera un humo grandísimo el supuesto interés desde el fútbol europeo por Darío Osorio, en la que asegura que no llegó ninguna oferta por el jugador.

“Yo pienso que la supuesta oferta por Darío Osorio nunca fue concreta, ósea, nunca llegó nada a la nada a la mesa y de eso dependía todo”, finalizó.