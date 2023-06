Durante este viernes, se conoció la información que el delantero nacional Ángelo Henríquez no continuará en el Miedz Legnica del fútbol polaco y de inmediato no fueron pocos quienes señalaron que se le podría dar una nueva oportunidad al atacante en Universidad de Chile.

Pese a que su estadía en la U entre los años 2018 y 2021 no fue la esperada con un rendimiento muy bajo lo presupuestado, algunos sostienen que Gohan perfectamente podría ser una alternativa bastante válida para el equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

Bolavip Chile dialogó con José Pepe Ormazábal y el histórico relator azul no tuvo pelos en la lengua para catapultar cualquier sueño que alguien del mundo laico haya tenido al conocer la noticia de Henríquez.

El último gol de Ángelo Henríquez por la U se lo hizo a Huachipato en abril de 2021 (Photosport)

“No, ya fue. Absolutamente, creo que no. Si de mi depende, ya no. Ya fue. No y en el caso de Ángelo creo que quedó demostrado, ya. Más pena que gloria“, reveló categóricamente el narrador.

En esa línea, Ormazábal fue más drástico aún y definitivamente, cree que el Arquitecto del Gol no estará, una vez más, a la altura de las circunstancias de lo que merece la U. “(dará) Mucha pena, que no vuelva ¿Ya? Que no vuelva, porque si vuelve, volverá a dar pena“, concluyó Ormazábal.