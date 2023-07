Universidad de Chile nuevamente dejó pasar una oportunidad de oro para encaramarse en los puestos de avanzada del Campeonato Nacional 2023 y terminó cayendo por 2-1 ante un aguerrido Magallanes del Comandante Mario Salas.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino enfiló su tercera derrota consecutiva y sigue sin levantar el nivel de juego dentro de la cancha, donde se han exacerbado los niveles bajos que no le permiten a la U levantar.

El histórico relator de Universidad de Chile para Radio Agricultura, José ‘Pepe’ Ormazábal analizó junto a Bolavip Chile la caída azul y abrió los fuegos con dura advertencia para el DT: “Lo que pasa es que la U no se sostiene, tiene que cambiar el sistema de juego, tiene que cambiar Pellegrino o sino está absolutamente liquidado”.

Pellegrino acumuló su tercera caída consecutiva este semestre. | Foto: Photosport

“No puede seguir jugando con línea de tres, la U se transformó en un equipo que juega al pelotazo y así no se puede. Si no cambia, no va alcanzar ni para clasificar a Copa Sudamericana, así de simple”, profundizó.

Pepe incluso abordó el ingreso de Lucas Assadi, quien no pudo cambiarle la suerte a la U: “Assadi entró muy tarde y no se logró lo que se esperaba, pero si el técnico no le da la confianza… es urgente que Pellegrino haga un cambio. Se sigue retrocediendo, absolutamente”.

El próximo desafío de los azules será recibir al complicado O’Higgins de Rancagua en el Estadio Santa Laura el lunes 7 de agosto, compromiso que se jugará sin público por la sanción que impera en la U.