El día de ayer quedó sellada la salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile en un comunicado, donde el cuadro azul aprovechó de informar que se encuentra en negociaciones con Francisco ‘Paqui’ Meneghini para ser el nuevo DT de la U.

Si bien en los hinchas el nombre de Meneghini genera dudas e incertidumbres, uno que se subió al barco del optimismo fue Horacio Rivas, histórico ex jugador de la U quien conversó con El Mercurio y le entregó su apoyo al DT entrante.

Rivas cree que es una buena elección y una ‘continuidad’ al proceso que lideró Gustavo Álvarez, diciendo que “Se aprecia una continuidad en esta elección de DT, porque el proyecto sigue la misma línea”.

Paqui será el nuevo DT de la U. | Foto: Photosport

“Incluso fuera de la cancha observo puntos en común: Álvarez fue comunicacionalmente muy cauto y Meneghini está en la misma, es muy respetuoso. El club necesita eso”, complementó Rivas.

El ex jugador, incluso, menciona cuál es el salto de calidad que podría entregarle Paqui a la U: “El plus de Meneghini está en su conocimiento del fútbol formativo, provocar un remezón ahí, ajustar cosas, él siempre potenció a los chicos en otros clubes. Algunos dicen que no tiene experiencia, yo pienso distinto, tiene bastante, pasa que partió muy chico”.

Ahora, habrá que esperar una confirmación oficial por parte de Universidad de Chile sobre Paqui Meneghini, pero lo cierto es que es el director técnico que corre con más ventaja para llenar el vacío que dejó Gustavo Álvarez.

