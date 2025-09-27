El jueves Universidad de Chile venció a Alianza Lima clasificándose a la semifinal de la Copa Sudamericana en un partido que quedó marcado por la polémica final, donde Néstor Raúl Gorosito ironizó con lo ocurrido en Argentina con los hinchas azules.

Los dichos del DT de Alianza Lima no cayeron bien, y desde comentaristas hasta ex jugadores de la U, reaccionaron a los dichos del estratega.

Horacio Rivas conversa con BOLAVIP afirmando que “a mí me llama mucho la atención porque conozco a Gorosito, creo que futbolísticamente fue un aporte y nadie puede discutir, fue un gran jugador, pero me extraña la postura como entrenador, hay que ser miope para emitir juicios sobre algo tan penoso como es la delincuencia”.

El ex defensor azul agrega que “(Gorosito) me da pena, quiero creer que la calentura del partido lo empujó, quiero tratar de pensar que no es por lo ocurrido en 1994, tiene que aprender a convivir con el éxito y la derrota, reitero me da pena, apareció el Gorosito de las penas del momento”.

Francisco Las Heras critica a Néstor Gorosito.

Francisco Las Heras: “Gorosito es un desubicado”

BOLAVIP también conversa con el ex Ballet Azul, Francisco Las Heras, el que se mostró muy desilusionado con el actuar del DT de Alianza Lima.

“Estuve escuchando sus declaraciones y no me parecen, pero Gorosito es conocido por eso, cuando el jugaba en Chile reclamaba por todo, ocurrió ahora también que quería pasar sin jugar a semifinales”, aseguró.

Agregando que “la verdad que escucharlo, es un desubicado, una cosa es ganar y otra saber perder, él ya no pesa nada”.