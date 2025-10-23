Se acabó la espera para Universidad de Chile y este jueves tendrá que recibir en un vacío Estadio Nacional la visita de Lanús, compromiso válido por la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El cuadro azul inicia hoy una seguidilla de partidos donde tendrá que enfrentar al cuadro argentino, Universidad Católica y luego Huachipato por la Liga de Primera, representando una gran cantidad de partidos.

La U quiere extender los abrazos esta tarde en el Nacional. | Foto: Photosport

Uno que no quiere excusas con el apretado calendario de los azules de aquí en más es Horacio Rivas, histórico jugador del cuadro azul quien charló con El Mercurio y largó: “En estos 18 días la U tendrá que vivir para el fútbol. Tiene que estar preparada, interiormente no debe ser tema la seguidilla de partidos”.

“Lo que se está jugando el equipo es demasiado motivante como para detenerse en situaciones como el cansancio, que existe y es real, pero la U tiene que mostrar por qué llegó hasta donde llegó. Que no fue casualidad”, agregó.

En el cierre, Rivas manda al frente al plantel de Universidad de Chile y ve la gran carga de partidos como una motivación más que como una excusa o una queja: “Los jugadores no pueden dejar pasar esta oportunidad y demostrar que sí, que es posible jugar cada tres días”, remató.

Universidad de Chile vs. Lanús, día y hora

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Nacional este jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde, día y hora en donde deberá medirse con Lanús de Argentina por la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.