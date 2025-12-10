En Universidad de Chile se siente la incertidumbre en medio del incierto futuro del entrenador Gustavo Álvarez, quien hace dos semanas anunció que no quería seguir al mando del equipo por sus diferencias con la dirigencia de Azul Azul.

Esto, pese a que el técnico argentino tenía contrato vigente hasta la próxima temporada, por lo que deben resolver su futuro en los próximos días.

Lo cierto es que el DT no pudo clasificar al equipo a Copa Libertadores, ya que la U terminó en la cuarta posición de la Liga de Primera 2025, quedándose con el premio de consuelo para disputar la próxima Copa Sudamericana.

Ante aquello, opinó con BOLAVIP un histórico del cuadro laico. Se trata de Horacio Rivas, quien estalló contra la actitud y el manejo que ha tenido el estratega de 53 años.

“A nadie puedes tenerlo a la fuerza. Yo creo y sigo insistiendo que el manejo que tuvo dentro de todo lo bueno que había hecho durante estos dos años, esta última semana, ha sido fatal”, comenzó disparando.

“Lamentablemente, cayó en algo que no debería haber sido, no correspondía bajo ningún… o sea, tú lo miras por el lado técnico de un entrenador, de la responsabilidad de un entrenador, lo miras por el lado de un club, que tiene historia, por todos lados… no hay por dónde entrarle ni por dónde poder salvarlo. Es una situación complicada”, agregó el exfutbolista.

Respecto a su futuro, Rivas indicó que la U no debería tratar de convencerlo para que se quede al mando del elenco estudiantil: “Yo no caería en la sensación de querer salvarlo y de ir a convencerlo. De qué vas a ir a convencerlo, si él conoce el club perfectamente. Tú convences a una persona cuando tiene duda y aquí no puede haber dudas, porque él ha tenido dos años en los cuales lamentablemente no se ha podido consolidar con títulos de por medio. Pero sí debería asumir que, tal como dice él, que un club grande merece un respeto como club grande”.

Finalmente, quien fue capitán del Romántico Viajero en el histórico ascenso en 1989, señaló que todo pareciera ser una presión del representante de Álvarez.

“Yo me animaría decir que ni siquiera pasa por un tema personal. Me parece más el camino de una persona que está representando más que una persona que sea un director técnico, donde tiene la responsabilidad de estar al frente de jugadores de fútbol“, concluyó, quien también ha sido entrenador.

Horacio Rivas fue el capitán de la U en el histórico ascenso en 1989. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

