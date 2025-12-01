El exfutbolista y referente de Universidad de Chile, Horacio Rivas, reaccionó con evidente pesar a la salida de Gustavo Álvarez de la banca azul. El otrora futbolista azul aseguró que la salida del DT deja una “tristeza” y “un vacío” por todo lo construido durante la temporada.

En conversación con Bolavip Chile, ‘Carepato’ afirmó que la partida del técnico “es un golpe por todo lo que se ha hecho, que si bien no ha terminado coronándose con un título o con un logro importante, sí se veía un equipo competitivo y que, por supuesto, reflejaba y representaba fielmente lo que busca justamente la gente, el hincha de la U”.

El exjugador recalcó que Álvarez encajaba perfectamente en el perfil que requiere la institución. “Se había encontrado una persona que calzaba perfecto con los intereses del club, los intereses en todo sentido: en cuanto a imagen, en cuanto a disciplina, en cuanto a comportamiento, a manejo, a ser una persona estructurada”.

Horacio Rivas se despidió de Gustavo Álvarez con sentidas palabras.

En esa línea, explicó que el técnico cumplía a cabalidad las exigencias que implica liderar al cuadro azul. “Yo creo que es el fiel reflejo de lo que se necesita para ser entrenador en la U. Yo creo que uno hace un consenso general de cuántos técnicos les gustaría vivir una experiencia o tomar este desafío. Yo tengo claro que todos levantan la mano y todos quisieran decir que incluso están preparados para hacerlo. Este es un club especial”.

Sobre el impacto inmediato de la decisión, advirtió que la salida se produce en un momento delicado. “El momento puede ser cuestionable. Vienen dos finales, y quedan dos finales, de las cuales uno tiene que hacerse responsable en este tipo de situaciones”.

Pese a su admiración por Álvarez, evitó despedirse del DT antes de tiempo. “No me gustaría todavía usar las palabras de desearle lo mejor, porque todavía tiene que jugar los dos partidos. Encuentro que, vuelvo a insistir, Gustavo es una persona que representa y tiene toda mi admiración, como profesional, como persona. Por lo tanto, la tristeza pasa por saber que hay un vacío que va a quedar”, cerró.

