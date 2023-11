Hugo Droguett dispara contra Mauricio Pellegrino por nueva derrota de la U: "No se puede hablar que no tuvo tiempo"

Universidad de Chile no levanta cabeza. Luego de un mes de receso por los Juegos Panamericanos Santiago 2023, este lunes el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino reanudó la competencia en el Campeonato Nacional ante Everton, cayendo por 2-1 en el Estadio Santa Laura.

La U suma siete derrotas en los últimos 10 partidos y la cara del equipo no cambia, por lo que un referente de los azules como Hugo Droguett se cansó del técnico argentino y disparó en diálogo con Bolavip.

“Yo creo que ya ahora no se puede hablar que no tuvo tiempo para trabajar. Ya hubo tiempo, lamentablemente no le encuentra la vuelta y habrá que terminar de buena manera no más este año y preparar lo que viene”, comenzó diciendo el exfutbolista.

“Los primeros 15 minutos la U jugó bastante bien, después cayó en lo que ha venido haciendo, donde no mantiene su juego y cuando está frente al arco también no está siendo efectivo. Los rivales te llegan y te están haciendo mucho daño”, agregó quien vistió de azul entre 2005 y 2006.

Mauricio Pellegrino sigue siendo cuestionado en la U. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Le sacan en cara el tiempo de trabajo a Mauricio Pellegrino en la U

Antes de finalizar, Droguett repasó el trabajo de Pellegrino, quien no ha mostrado mejoras a lo largo de la temporada.

“Al final no le encuentra la vuelta, han tenido tiempo en todos los sentidos. Antes podíamos decir que el técnico venía llegando, que necesita tiempo y ahora tuvieron tiempo y lamentablemente volvieron a tener una derrota y la U se complica solo“, concluyó el otra seleccionado nacional.

¿En qué puesto se ubica Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023?

La U se encuentra en la novena posición con 34 puntos y por tres unidades está quedando fuera de la zona de clasificación a copas internacionales, cuando faltan cuatro fechas para el cierre del Campeonato Nacional.

El próximo partido del cuadro estudiantil será nada más que el clásico universitario, contra Universidad Católica el sábado 11 de noviembre a las 15:00 horas en el Santa Laura.