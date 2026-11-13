U. de Chile entra en alerta por Charles Aránguiz: “Yo no daría seguro que renueva”

La continuidad del mediocampista no está firmada. A diferencia de Eduardo Vargas, su caso está en incertidumbre.

Universidad de Chile tiene una nueva teleserie. En vísperas del mercado de fichajes, el conjunto estudiantil no tiene certeza sobre qué ocurrirá con una de las mayores figuras de su plantel profesional.

¿De quién se trata? Por el momento, la escuadra universitaria no ha firmado la renovación de Charles Aránguiz. Una situación que no pasa desapercibida e instala el misterio en La Cisterna.

Es que a su vez, el periodista Cristopher Antúnez entregó un dato revelador en los micrófonos de La Magia Azul: puso la cuota de suspenso sobre el futuro del oriundo de Puente Alto.

“Lo que sí te digo, para que no digan que me di color y no quise hablar, yo no daría seguro de que renueva Charles Aránguiz“, comenzó señalando en el espacio mencionado.

En la misma línea sobre la estrella de Universidad de Chile, el reportero complementó: “Yo no lo daría seguro porque hay un tema muy importante. Yo no lo daría“.

Charles Aránguiz preocupa en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Charles Aránguiz instala el misterio en Universidad de Chile

Cabe consignar que el propio jugador ha manifestado su incertidumbre sobre su continuidad en la institución. Su contrato concluye el 31 de diciembre de 2026 y aún no hay acuerdo.

Durante la presente temporada, Charles Aránguiz ha disputado una totalidad de 27 compromisos con Universidad de Chile. En dichos duelos, logró anotar un gol y aportar con dos asistencias.