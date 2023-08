Ronnie Fernández está atravesando uno de sus mejores momentos en su extensa carrera. El delantero nacional fue una de las figuras en la clasificación del Bolivar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras aportar con dos goles en la llave ante el Athletico Paranaense de Arturo Vidal.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para Fernández. En la última temporada, el ex Santiago Wanderers tuvo un bullado paso por el Romántico Viajero, donde no pudo convencer del todo a los hinchas azules, no encontró regularidad y tuvo que partir en búsqueda de nuevas oportunidades.

Fernández llegó a portar la jineta de capitán del Romántico Viajero | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En el programa Los Tenores de ADN Deportes, el bicampeón de América con la Roja, Jean Beausejour, dio a conocer el motivo del porqué al jugador de 32 años le fue mal en el cuadro universitario.

“Me parece a mí que Ronnie Fernández ha tenido una carrera destacada. Ya tuvo un paso por Bolivar, estuvo en Asia jugando y uno a veces tiende a vincular los rendimientos individuales con los colectivos y lamentablemente en el fútbol los colectivos terminan absorviendo los rendimientos personales, salvo en algunos casos que son los cracks”

“En la generalidad, los malos colectivos terminan absorbiendo a los buenos jugadores y eso pasó en la U con Ronnie y con muchos jugadores”, agregó.

“Ahora esta viviendo y retomando una etapa buena, con regularidad, con goles, siendo importante y con un esquema que le favorece”, sentenció el ex Universidad de Chile.