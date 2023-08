Jeisson Vargas se aburre de no ser considerado por Mauricio Pellegrino y espera partir a Medio Oriente

Luego de la buena campaña realizada en la temporada 2021 en Unión La Calera, Universidad de Chile fichó por tres años a Jeisson Vargas, jugador al que intentaron tentar cuando estaba en la MLS, pero que terminó volviendo a la UC.

El volante -al igual que la mayoría de sus compañeros- no tuvo un buen campeonato, por lo que comenzó el 2023 con números en rojo. Pellegrino le dio algunos minutos en el inicio, pero terminó partiendo a préstamo al Al-Rayyan Sports Club de Qatar.

Vargas jugó 11 partidos y marcó 4 goles, una campaña no espectacular, pero superior a lo hecho en la U, sin embargo, no siguió y tuvo que volver a entrenar al Centro Deportivo Azul.

Pese a que Pellegrino lo puso en una lista de jugadores que saldrían a préstamo para la segunda rueda, no se llegó a acuerdo con ningún equipo chileno y pasó a formar otra vez parte del plantel azul, casi como un refuerzo.

Jeisson Vargas no ha sido citado en Universidad de Chile esta segunda rueda (Photosport)

No obstante no tener tantas alternativas y con lo mal que anda la U en ofensiva, el estratega no lo ha citado a ningún partido, ni siquiera ante La Calera, donde tenía muchas bajas por lesiones y suspensiones.

Jeisson Vargas ya sabe que no es opción para Pellegrino así que tiene su cabeza en salir otra vez al extranjero, quizás al mismo Qatar o a otro equipo del Medio Oriente, pero ya se cansó se esperar una oportunidad que -todo indica- no tendrá.

¿Cuándo se cierra la Liga de Arabia Saudita?

La Liga de Arabia Saudita (Saudi Pro League) cierra el 20 de septiembre.

Después de Cristiano Ronaldo, llegaron cracks como Karim Benzema, Neymar, N´Golo Kanté, Riyad Mahrez, Sadio Mané y Fabinho.

¿Cuándo se cierra la Liga de Qatar?

La Qatar Stars League tiene como fecha de cierre el 15 de septiembre.