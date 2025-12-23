Universidad de Chile habría encontrado técnico de inmediato tras la desvinculación de Gustavo Álvarez y el apuntado sería nada más ni nada menos que Francisco ‘Paqui’ Meneghini, quien ayer se confirmó que no seguirá en O’Higgins de Rancagua.

Pese a que el nombre genera resquemores en algunos históricos, uno que le dio el dedito para arriba fue Johnny Herrera: “Lo conozco bien, le seguí su campaña y no sé si es darle un respaldo a él, pero es hablar bien de él por cómo es como entrenador”, dijo el ex portero en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Paqui recibió el respaldo de Johnny en la U. | Foto: Photosport

En esa línea, Herrera complementa diciendo que “Conozco a su preparador físico, Gonzalo Fellay. Es gente muy capacitada, un técnico muy atrevido y bien táctico. Fu ayudante mucho tiempo, primero de Marcelo Bielsa y luego con la campaña exitosa en la U y la selección con el profesor Sampaoli”.

Johnny es pura confianza con Paqui: “Esa es la línea que tiene para trabajar y dirigir a sus equipos, achicar espacios e ir adelante. Si me preguntaban del medio, era el principal candidato. Llega en su minuto correcto (…) Creo que es el indicado para la U”.

Así las cosas, Francisco Meneghini será le nuevo entrenador de Universidad de Chile y tendrá su primera gran prueba de fuego cuando tenga que enfrentar a Palestino para ver si entra o no a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

