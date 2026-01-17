Universidad de Chile ha sido uno de los equipos que más expectativa ha generado en el mercado de fichajes. ¿La razón? La jerarquía y el nombre de los futbolistas que han llegado al Centro Deportivo Azul para afrontar una temporada exigente tanto a nivel local como internacional.

En ese escenario, la llegada de Juan Martín Lucero proveniente de Fortaleza de Brasil generó un impacto inmediato, no solo por su trayectoria, sino también por su pasado en Colo Colo, un antecedente que siempre provoca debate en el mundo azul.

Desde el análisis futbolístico, varios simpatizantes azules apuntan a que Lucero puede entregar variantes ofensivas distintas a las que hoy tiene el plantel dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini, aportando movilidad, presión y juego asociativo.

Juan Martín Lucero arribaría a Chile este fin de semana | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

En medio de ese debate, una voz con peso específico dentro de la historia del Romántico Viajero decidió entregar su mirada, despejar dudas y respaldar sin matices la incorporación del nuevo atacante azul.

Johnny Herrera analiza la llegada de Juan Martín Lucero a la U

Fue Johnny Herrera, exguardameta del Chuncho, quien en conversación con Las Últimas Noticias salió a bancar con fuerza la llegada del “Gato” Lucero a la U, destacando aspectos de su juego que, a su juicio, no siempre fueron valorados en su etapa anterior.

“Juan Martín Lucero es un buen jugador. En principio fue un poco criticado en Colo Colo, pero cualquier persona que entiende de fútbol sabía que lo de él era muy colectivo muchas veces, no solamente hacer goles”, señaló el histórico exarquero azul.

Herrera también proyectó cómo puede encajar Lucero en el ataque universitario: “Yo lo veo como excelente complemento con Eduardo Vargas u Octavio Rivero. Así que desearle lo mejor no más”, agregó, valorando su capacidad para potenciar a otros delanteros.

Respecto a su pasado albo, el ex capitán de la U fue claro y directo: “Es cierto, él pasó por Colo Colo, pero yo recuerdo que él se quiso ir, entonces para mí es como que Lucero nunca quiso estar en Colo Colo, así que mejor todavía. Habla muy bien de él que haya dejado ganar mucha plata por rescindir el contrato en Brasil y llegar a la U”.

