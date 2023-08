Johnny Herrera sostiene que la Universidad de Chile ha perdido la mistica en los últimos años. El ídolo azul se refirió a lo que fueron sus inicios en el club como pelotero en la década del 90, una etapa en la cual relata que se impregnó del club.

“Cuando iba de pelotero el 94-95, cuando llegué a los 13 años a Santiago me crié con el ‘dale león’, con la U yendo buscar los partidos, yendo para adelante, dándole con todo. Imposible empatar en el Nacional, el jugador número 12 te obligaba a ir para adelante”, expresa el Samurai en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El exjugador en su visión siente que la gente que trabaja en el club debe estar identificada. “No estoy hablando de cuando fui futbolista, que gracias a Dios nos fue super bien. Eso uno se lo impregna con gente como ellos mismos (Luis Musrri y Víctor Hugo Castañeda) que podrían estar trabajando en cadetes y no están, eso también lo tienen que inculcar ellos y pasaron por cadete”.

Herrera no se quedó ahí y expresa dudas por Sebastián Miranda. “Acá hay una responsabilidad compartida de la gente. No tengo nada en contra de Miranda, pero no encuentro qué tiene que hacer Miranda en la parte de formación de la Universidad de Chile, no lo entiendo”.

Johnny Herrera apunta al pasado de Sebastián Miranda en Unión Española y Universidad Católica

Johnny Herrera no ve tan identificado a Sebastián Miranda con la Universidad de Chile. “Si no tienes jugadores que conocen la forma cómo te crias en el club, cómo le vas a impregnar a los cabros que vienen saliendo. Miranda no sé, jugaba en Unión, que es el jefe de cadetes, me refiero a él que es al que más conozco. no sé quién más está trabajando para abajo“.

Johnny Herrera se refiere a Sebastián Miranda (Foto: Photosport)

Más adelante en su análisis dejó en clara su sensación. “Para mí Miranda es más identicado con Católica que con la U. Para mí jugó más en Católica”.