La dura crítica de Luis Musrri por el momento que vive Universidad de Chile: "Hay algo que no me representa"

El presente de Universidad de Chile tiene a todos muy preocupados. Las cinco fechas sin ganar, permite el malestar de los seguidores del cuadro azul y desde luego, de aquellos históricos que son parte del ADN del cuadro laico.

Uno de ellos fue Luis Musrri, quien más allá de hacer un análisis del presente del cuadro que dirige Mauricio Pellegrino, reflexionó por la actualidad general a nivel club de la U.

A través de su cuenta en Instagram, el siempre capitán publicó un potente pensamiento dando a conocer su parecer de lo que vive la institución que él tanto atesora.

“Mi amada Universidad de Chile, cada día qué pasa pierde su mayor valor, la pasión, el amor por los colores. No hablo de los resultados de los últimos años, hay algo que no me representa, no sé qué es”, afirmó el ex mundialista.

A su vez, implora que la mística azul se vuelva a recuperar, considerando la gran infraestructura con la cual cuentan los universitarios hoy por hoy, por lo cual hay que aprovechar aquello pero por cierto, el amor por los colores.

“Antes éramos malos, incluso estuvimos 25 años sin ser campeones, bajamos a la B, hoy lo tenemos todo, el CDA donde podemos formar jugadores, hay recursos, antes no había esto, pero teníamos algo. Ojalá lo volvamos a recuperar. Vamos La U”, cerró Musrri.

El fogonero azul hizo dupla técnica con Víctor Hugo Castañeda el año 2016 (Archivo)

¿Cuántos títulos ganó Luis Musrri en la U?

El capitán, el que portaba siempre la número 6 en la espalda, tuvo el honor de ser el primer jugador de la U en alzar una copa en primera división tras un cuarto de siglo. Aquella, fue la primera de cinco coronas que ganó en el fútbol de oro con los azules.

Sumar a eso, que también ganó dos Copa Chile, correspondientes a las ediciones 1998 y 2000. Por si fuera poco, también integró la plantilla del cuadro azul que logró el ascenso en el año 1989 y por cierto, el título en Segunda División en aquella temporada.