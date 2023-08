"La U no tiene jugadores clasiqueros": El duro diagnóstico de Víctor Hugo Castañeda en la previa del Superclásico ante Colo Colo

Es cierto, este fin de semana, Universidad de Chile tiene que visitar a Unión La Calera en duelo válido por la vigesimosegunda fecha del Campeonato Nacional tratando de volver a los triunfos, luego de cinco compromisos sin ganar.

Pero es inevitable que en el ambiente y en el ánimo de los hinchas de la U, que se mire ya lo que ocurrirá después del duelo ante los cementeros, que es el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, del próximo 2 de septiembre.

Por tal razón, Bolavip Chile dialogó con Víctor Hugo Castañeda, quien ya palpita el duelo de azules y albos, donde indudablmente pone el acento en la escuadra universitaria.

Para el ex seleccionado nacional, el duelo es trascendental para la U y que ojalá los jugadores azul puedan conectar con la idea que el partido es ideal para cumplir con los sueños.

“Es vital, el clásico es un partido aparte y como yo digo, es un partido donde se cumplen los sueños. No importa la tabla y el de ahora es importante porque la U tiene aspiraciones y si no le ganan a La Calera, no se pierden las opciones de ir a un torneo internacional, pero se pone complicado”, reveló VHC.

De todos modos, el ex mediocampista fue claro y señaló que hoy por hoy, los de Macul llegan mucho mejor que la escuadra de Mauricio Pellegrino y enfatizó que los azules no tienen jugadores clasiqueros, a diferencia de su rival.

“El tema es que Colo Colo tiene jugadores de más de peso para clásicos y la U no ha tenido jugadores clasiqueros en los últimos años”, concluyó Castañeda.