Johnny Herrera sugiere que la Universidad de Chile debe hacer una reestructuración total para recuperar la mística que caracteriza al club. El ídolo azul propone cambios desde la presidencia hasta la dirección técnica, pasando también por la gerencia deportiva.

“La U se tiene que reestructurar, así de simple, con dirigentes que sean de la U para empezar. Sé que hay dirigentes del directorio que ni siquiera son hinchas del club”, comenta en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Herrera además comentó el mal momento que se vive a nivel formativo. “Los entrenadores de la parte de cadetes… para nosotros era impensado que estuvieramos octavos o novenos. Hice cinco años en cadetes, para abajo iba a ver a los cabros de cadetes, fuimos campeones varias veces de juveniles, era imposible no llegar (a semifinales e instancias de definición)”.

El Samurai Azul tiene la solución para que el club recupere el rumbo. “¿De que forma recuperas esa mistica? Es llevando a la gente que conoce la mística del club”.

Los dos nombres que le gustan a Johnny Herrera para la gerencia técnica de Universidad de Chile

La leyenda azul propone dos nombres para la gerencia deportiva, partiendo por un mundialista de Francia 1998. “Está Clarence Acuña que se crió en O’Higgins, estuvo no sé cuantos campeonatos en la U, para mi era de los más aperrados en su minuto… estudiando en todos lados”.

Luego nombró a uno que pasó por clubes importantes en Europa como la Roma, Inter de Milán y Manchester City. “David Pizarro recontra identificado con el club, estudiando en todos lados, conociendo el medio ¿Qué esperamos para traer gente capaz? que conozca el club para que lo tire para arriba”.

Johnny Herrera propone a David Pizarro para la gerencia técnica de la Universidad de Chile (Foto: Photosport)

El Samurai Azul no ve jugadores identificados que puedan liderar el club

Herrera no se queda ahí y apunta a que no hay jugadores en el primer equipo que estén identificados con la institución para guiar al club en la cancha. “La U perdió la mística estoy muy de acuerdo con eso, los poco y nada identificados ¿Quienes son de los futbolistas? Campos…”

Luego le nombran a la camada jóven de jugadores formados en casa que vienen apareciendo. “Pero tienen 20, 18 años, no se pueden echar el grupo de gente adulta al hombro”.

En ese aspecto menciona que dos de los líderes no son criados en el club. “¿A quién apuntas cuando está la grande del club? Un futbolista, no se te viene nadie a la cabeza de forma inmediata. (Luis) Casanova criado en no sé que equipo, (Matías) Zaldivia otro de los líderes que jugó siete años en Colo Colo y lleva seis meses en la U”.

El campeón de la Copa Sudamericana 1991 propone cambios. “La U tiene que hacer una reestructura general, llevar a un buen gerente técnico, a un buen presidente que ponga la cara por el club, un técnico que conozca el club”.



Johnny Herrera siente que la Universidad de Chile debe hacer una reestructuración en todas las áreas (Foto: Photosport)

Por último deslizó críticas al actual estratega: “(Mauricio) Pellegrino, no lo digo ahora que la U está mal, vengo peleando desde febrero que no me gustaba la forma(…) No es algo que se me ocurra ahora porque el club no está bien, es algo que vengo arrastrando de hace mucho tiempo, porque yo soy nacido y criado y conozco la mistica del club, no porque fui futbolista, porque fui pelotero, ahí fui conociendo al club”.