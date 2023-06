Jorge Coke Hevia le presta el ropero completo a Mauricio Pellegrino de la eliminación de la U: "Hay jugadores que no están a la altura"

Una triste noche vivió Universidad de Chile luego de empatar 0-0 ante O’Higgins y caer en definición a penales en los cuartos de final de la zona centro sur de la Copa Chile.

Los azules otra vez no pudieron ganar en el estadio Santa Laura al que llegaron más de 12.000 espectadores y se fueron cabizbajos luego de lo ocurrido en la cancha.

Bolavip conversa con Jorge Coke Hevia, y que a diferencia de la mayoría, no le da la mayor culpa de la derrota al técnico Mauricio Pellegrino, de hecho apunta a que hizo un buen partido más allá de todo.

“Más que fracaso, son las decisiones y Pellegrino deberá convivir con ellas, de hecho pienso que metió un cambio táctico, una variante que estuvo bien planteada”, asegura.

Jorge Coke Hevia defiende al entrenador Mauricio Pellegrino (Photosport)

A la hora de buscar culpables, el periodista de Radio Pauta es de la idea de que el camarín azul se divide en dos.

“Sigue con jugadores que no están a la altura de la U y no tiene más, y los jugadores que sí están a la altura, que son los cabros chicos, y que se hicieron cargo antes, hoy no se hacen cargo, ¿Qué va a hacer el pobre Pellegrino?”, cerró.