Universidad de Chile sumó su segundo partido perdido en menos de una semana al caer por la cuenta mínima ante Palestino en el estadio Santa Laura dejando muchas dudas y la obvia molestia en el mundo azul.

Uno que está enojado de verdad es el histórico relator azul José Pepe Ormazábal, el que en conversación con Bolavip las emprendió en contra del entrenador de la U.

“El equipo se diluyó en dos partidos y el responsable tiene nombre y apellido: Mauricio Pellegrino. En la semana dijo que no sabía para qué estaba el equipo, que una cosa era el deseo y otra la ambición, y la U no merece tener un técnico sin ambición”, asegura.

Para el narrador “ese mensaje que le da a sus jugadores es horrible, porque después de ganarle a Huachipato, fue goleado por Unión Española y pucha insisto, la U no merece tener un entrenador así, sin ambición”.

Pepe Ormazábal furioso con Mauricio Pellegrino

Pepe entiende que los objetivos no están claros en el cuadro azul. “La U es un equipo grande que debe ir por el campeonato, no puede Pellegrino declarar que no sabe y la U ya debe conformarse con una clasificación a Copa Sudamericana porque es un equipo que ya en el campo de juego demostró que no tiene ganas”, disparó.

Otro tema que inquieta entre los universitarios, es el nivel de Darío Osorio, respecto del cual, Ormazábal también se muestra muy crítico. “Él está demostrando no tener jerarquía, no tiene personalidad, mira ese tiro libre que hace Fernández, fue un espanto, y ese debió ejecutarlo Osorio que tiene mejor técnica, cómo le quitan la pelota, no se puede creer”, cerró.