José Pepe Ormazábal no tolera la voltereta de la alcaldesa de Cerrillos por negar estadio para la U: "Juegan con la gente y es porque vienen las elecciones"

Y otro sueño más, caído. Ese es el sentimiento que ronda en el mundo ligado a Universidad de Chile, luego que la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, ahora negase la mínima opción de construir un estadio para la U, en desmedro de un hospital.

En base a esta nueva negativa, Bolavip Chile conversó con el relator José Pepe Ormazábal, quien de todas maneras responsabilizó a la propia administración del club deportivo de no tener un proyecto claro y conciso al respecto.

“Todo parte de la gente que está a cargo de la U que es Azul Azul, nunca han tenido nada claro ni concreto y es un volador de luces que lo echan a correr siempre cuando andan mal en lo deportivo. La gente compra altiro, juegan con su ilusión”, argumentó la legendaria voz del chuncho.

Además de criticar a la dirigencia estudiantil, también sostiene que estas posturas obedecen necesariamente a un tema político, ya que en un año más será la época de las elecciones municipales.

“No hay nada concreto ni proyecto de parte de la U y no olvidar, que en octubre del próximo año hay elecciones y la ciudadanía no quiere un estadio cerca. Pero no hay nada, siguen jugando con la gente“, concluyó un resignado Ormazábal.

Este era el lugar pensado para la casa azul (Archivo)

