Campeón de Copa Sudamericana con Universidad de Chile le da like al partido de Renato Cordero: "El equipo se ve mejor y más dinámico con él"

Por fin, Universidad de Chile volvió a los triunfos y lo hizo venciendo por dos tantos a cero a Audax Italiano en el Estadio Santa Laura, provocando la alegría de los hinchas, quienes volvieron a celebrar luego de 86 días.

Bolavip conversó con Marcos González, otrora central azul, quien no escondió su alegría por el triunfo universitario ante los floridanos catalogándola como “la noche perfecta”.

“(Hay que) Disfrutarlo, porque la gente pudo ir al estadio, se portó bien la hinchada y el resultado fue positivo. Fue la noche perfecta y festejar tres puntitos que nos aleja de los últimos puestos de la tabla“, reconoció el Lobo del Aire.

Sobre si ahora hay que ir por un cupo rumbo a la Copa Sudamericana, el ex seleccionado chileno sostiene que hay que ir tranquilo por las piedras, ya que “ha sido tan inestable este año que ilusionarnos es volver a entristecernos en caso que no se de. Hay que ir partido a partido”, manifestó.

En lo que respecta a la cancha y al desempeño de la escuadra de Mauricio Pellegrino, el campeón de la Copa Sudamericana el año 2011, cree que anduvieron bien los delanteros, que le hubiese gustado ver más a Assadi en cancha, pero que quedó feliz con el desempeño del canterano mediocampista, Renato Cordero.

“La verdad es que anduvieron relativamente bien ellos, pero siempre me quedo con la idea de ver a Assadi, pero jugó Cordero y siempre lo he dicho, ahí está la respuesta. El equipo se ve mejor, con más quite, más dinámico y entrega muchas cosas. Para mi, fue una de las figuras”, cerró González.

La alegría de los azules tras 86 días sin ganar (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de Universidad de Chile?

Ahora, viene un desafío inmediato para los de Mauricio Pellegrino y antes del largo receso por los Juegos Panamericanos, los azules tienen un bravo compromiso frente a Everton de Viña del Mar.

El cotejo se llevará a cabo este sábado 7 de octubre a las 17:30 horas, también en el Estadio Santa Laura en condición de local.