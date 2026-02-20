Universidad de Chile no tiene margen de error en la Liga de Primera 2026 y este domingo debe recibir la visita de Deportes Limache por la Fecha 4, compromiso que servirá de antesala para el Superclásico frente a Colo Colo.
Paqui Meneghini no ha mostrado mucho en los tres primeros partidos del romántico viajero y está con la soga al cuello: los hinchas se empiezan a impacientar y crece la incertidumbre respecto a su futuro.
Pensando en lo que pueda pasar en el compromiso mayor del fútbol chileno, Juan Cristóbal Guarello analizó junto a Bolavip Chile el presente de la U: “Yo creo que, si no gana, se le va poner difícil. Pero tampoco es que veo a la U con un plan B. ¿Quién agarra ahí?”, dijo.
En esa línea, Guarello asegura que el conjunto azul está muy cambiado respecto al del año pasado que llegó a semifinales de Copa CONMEBOL Sudamericana: “Yo veo al plantel de la U muy poco comprometido, apagado. Veo un equipo de la U apagado, poco entusiasmado. No lo veo para nada fuerte”, agregó.
Lo cierto es que en la antesala de la Fecha 4, Colo Colo y Universidad de Chile viven realidades muy distintas y ambos buscarán un triunfo este fin de semana para llegar con las pilas encendidas al Superclásico del fútbol chileno.
En síntesis
- Paqui Meneghini enfrenta cuestionamientos por el rendimiento de Universidad de Chile en tres fechas.
- Juan Cristóbal Guarello analizó el bajo compromiso del plantel previo al Superclásico contra Colo Colo.
- Universidad de Chile recibe a Deportes Limache este domingo por la Fecha 4 del torneo.