Universidad de Chile no tiene margen de error en la Liga de Primera 2026 y este domingo debe recibir la visita de Deportes Limache por la Fecha 4, compromiso que servirá de antesala para el Superclásico frente a Colo Colo.

Paqui Meneghini no ha mostrado mucho en los tres primeros partidos del romántico viajero y está con la soga al cuello: los hinchas se empiezan a impacientar y crece la incertidumbre respecto a su futuro.

La U viene de un amargo empate ante Palestino. | Foto: Photosport

Pensando en lo que pueda pasar en el compromiso mayor del fútbol chileno, Juan Cristóbal Guarello analizó junto a Bolavip Chile el presente de la U: “Yo creo que, si no gana, se le va poner difícil. Pero tampoco es que veo a la U con un plan B. ¿Quién agarra ahí?”, dijo.

En esa línea, Guarello asegura que el conjunto azul está muy cambiado respecto al del año pasado que llegó a semifinales de Copa CONMEBOL Sudamericana: “Yo veo al plantel de la U muy poco comprometido, apagado. Veo un equipo de la U apagado, poco entusiasmado. No lo veo para nada fuerte”, agregó.

Lo cierto es que en la antesala de la Fecha 4, Colo Colo y Universidad de Chile viven realidades muy distintas y ambos buscarán un triunfo este fin de semana para llegar con las pilas encendidas al Superclásico del fútbol chileno.

En síntesis

Paqui Meneghini enfrenta cuestionamientos por el rendimiento de Universidad de Chile en tres fechas.

Juan Cristóbal Guarello analizó el bajo compromiso del plantel previo al Superclásico contra Colo Colo.