Colo Colo inició en el día de ayer el canje y venta de entradas para el Superclásico frente a Universidad de Chile, compromiso válido por la Fecha 5 de la Liga de Primera 2026 que se disputará el 1 de marzo en el Estadio Monumental.

El inicio de la venta de entradas llegó con polémica: los hinchas albos reclamaron por la insólita alza en el precio de las entradas que va desde $16.500 la más barata hasta $82.500 la más onerosa en Pedreros.

Francisco Sagredo, periodista y conductor de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, no quedó al margen de la situación: “Hay polémica porque ayer Colo Colo inició la venta de entradas. Rapa Nui 82.500, Océano 44.000… vayan a ver los baños de Océano a ver si la gente que paga esa plata merece esa experiencia”, dijo.

El hincha albo tendrá que abrir la billetera. | Foto: Photosport

El comunicador sumó la situación similar que viven los hinchas de Universidad de Chile y que generó descontento en la primera fecha entre la U y Audax: “Una situación que viene afectando… en la U también hay mucha queja porque los abonos ahí también son caros”.

En el cierre, deja una reflexión: “Yo entiendo el mercado, que todo sube, pero un hincha del fútbol chileno que se abona a cualquiera de los tres grandes sabe que la mitad de los partidos no podrá ir, que castigarán al estadio”.

Lo cierto es que más allá de los reclamos de los hinchas y el cuestionamiento por el alza de precios, lo más probable es que el 1 de marzo el Estadio Monumental esté colmado con 42 mil hinchas para ver el compromiso mayor del fútbol chileno.

