Universidad de Chile genera dudas en el inicio de la Liga de Primera 2026. El conjunto azul aún no logra sumar victorias, lo que dirige toda la presión sobre Francisco Meneghini.

Sin embargo, los jugadores del cuadro estudiantil tampoco se salvan y así quedó reflejado en el análisis de Juan Cristóbal Guarello. En los micrófonos de Radio Agricultura, el rostro de TV cuestionó a una figura laica.

¿A quién mencionó? Barrió el piso con el nivel de Lucas Assadi. En una visión lejana a la crítica, el comunicador se lanzó con todo contra la promesa de los universitarios.

“No, (Lucas) Assadi, cuarta temporada en Primera División. Muy lagunero, lagunero, lagunero. Cuando la pelota no le llega al pie, no se compromete”, comenzó señalando.

“En la U como que están todos medios distraídos. Independiente de los nombres, uno de los más comprometidos era Eduardo Vargas. Trataba de conectar, porque (Juan Martín) Lucero no aparece en la foto”, agregó.

Lucas Assadi no convence a Juan Cristóbal Guarello en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El diagnóstico de Universidad de Chile

Finalmente, el periodista aprovechó de pegarle al plantel en su totalidad. No le gusta para nada el funcionamiento que tiene el elenco azul en 2026: acumula dos empates y una derrota.

“Un equipo aburrido. La que tuvo (Juan Martín Lucero), que era tome y hágalo, que fue el centro de Lucas Assadi, cabeceó muy centralizado. No, aburrido, aburrido, aburrido“, cerró.

