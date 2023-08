Universidad de Chile se concentra en terminar el año en la parte más alta posible de la tabla. En otros lados, incluso fuera del país, hay jugadores que tienen en mente llegar al club en algún momento. Algunos futbolistas ya cuentan con un paso por la institución, aquel es el caso de Rodrigo Echeverría, quien es flamante refuerzo de Huracán de la Primera División de Argentina.

“Si se llega a dar la oportunidad, quiero mi revancha en la U, porque creo que tuve un paso con Guillermo Hoyos, que al principio fue bueno, pude jugar de central, hice una buena Copa Libertadores. Después no tuve tantas chances de y quedé con la espina clavada”, dijo en conversación con el programa Más Que Fútbol de DSports.

El reconocido fanático azul volvería tanto al Romántico Viajero como al conjunto Oro y Cielo. “Todos saben que soy hincha de la U. Quedé con la espina clavada de poder llevar lo que he madurado en el fútbol gracias a Everton. Con lo que he madurado, si llega a dar la oportunidad de la U, feliz, al igual que Everton. El cariño que me entregó la gente, lo dije cuando salí, sin duda que mi pensamiento es volver a vestir la camiseta de Everton algún día”.

Echeverría siente que en un momento con más experiencia puede llegar a sumar a la Universidad de Chile. “Quiero mi revancha, porque creo que cuando estuve en la U no tuve mi mejor rendimiento. Ahora con todo lo que he madurado, sería un gran aporte para el club”.

Rodrigo Echeverría es nuevo refuerzo de Huracán (Foto: CAHuracan, Twitter)

La apuesta de Rodrigo Echeverría para la U este 2023

Rodrigo Echeverría considera que la Universidad de Chile va a terminar clasificando a una competencia internacional. “La U es un equipo grande, que se metió varias temporadas en el fondo de la tabla. Cuando te metes en ese pozo es díficil sacaslo, más en un equipo grande”.

“No ganas un partido y ya piensas que otro año vas a termina abajo. Pero creo que este año, si bien no han sido un equipo regular, pudieron sacar adelante esos malos años anteriores y mantenerse en la parte alta. Han perdido los últimos partidos, pero sin duda van a seguir ganando y manteniéndose en la parte alta del la tabla”, agregó.

Por último siente que la U va a clasificar a copas. “Creo que van a clasificar a un torneo internacional si se lo proponen. Tienen buenos jugadores, de mucha experiencia y calidad, el cuerpo técnico también tiene mucha experiencia”.