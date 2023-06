Juvenal Olmos le pide a Mauricio Pellegrino emular al actuar de Gustavo Quinteros en el fútbol chileno: "Si él no está contento tiene que decirlo"

En Universidad de Chile sin duda que sigue siendo tema lo que ha sido el irregular presente que vive una de sus máximas figuras, el joven Darío Osorio, quien de la mano de Mauricio Pellegrino no ha podido consolidar lo que fue su gran año 2022, en el cual vislumbró a todos en el fútbol chileno.

Ante esto, el ex entrenador Juvenal Olmos ocupó un espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que indicó que las grandes cualidades de Osorio no han sido bien explotadas por su DT y que hoy en día, el jugador no se siente muy a gusto con sus nuevas facetas.

“Si algo tiene Osorio es desequilibrio, buen remate de media distancia, hacer pases filtrados y resulta que lo metió muy atrás. A mi me llamó la atención la disposición de él (Osorio), yo creo que el futbolista ya está medio amurrado y molesto, ahora de lateral volante, yo no sé si esté contento”, comenzó declarando Olmos.

En esa línea, el hoy panelista manifestó un cierto cuestionamiento al estratega de la U sobre la conformación de su plantilla, en la que indica que debería mostrar más su inquietud a la falta de jugadores de manera pública, tal como el DT de Colo Colo.

Darío Osorio no ha logrado rendir con Pellegrino en la U | Foto: Photosport

“Siempre se ha sabido que cuando un entrenador no está contento con algo, no solamente tiene que decirlo al interior de la institución, siempre a lo estilo (Gustavo) Quinteros ‘sabes que, me falta un mediocampista o un delantero’”, confesó.

Finalmente, Olmos le criticó a Mauricio Pellegrino su falta de voz a la hora de manifestar su descontento en la U, en lo ve algo pasivo ante el poco movimiento que se ha hecho en los ‘Azules’ por reforzar su plantel.

“¿Pellegrino está contento o no? porque sabes que yo afuera no lo escuchó, hay momentos que él podría decir ‘me hace falta un delantero’ y es porque le hace falta un delantero”, concluyó.