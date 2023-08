Este lunes, Universidad de Chile está obligada a ganar, luego de cuatro caídas de manera consecutivas y que tienen bastante cuestionado al técnico Mauricio Pellegrino, donde algunas voces ya señalan que de tener un revés frente a Provincial Curicó Unido, podrían haber novedades en el banco azul.

Para ese compromiso, el técnico azul espera poder contar con el mayor contingente posible, considerando las ausencias obligadas por suspensión y lesión.

Y de todos modos, para el encuentro ante los albirrojos, Pellegrino recibió una muy buena noticia, ya que según supo Bolavip Chile, Matías Zaldivia sí será considerado para el partido ante la escuadra que dirige Juan José Ribera, ya que dejó atrás el problema en su rodilla.

Recordar, que el viernes pasado, este portal informó que incluso el ex Colo Colo había sido probado en el equipo estelar, donde el estratega piensa en regresar a la línea de tres defensores. El zaguero ha respondido muy bien, pese a ya contar con el alta médica y se le ha visto muy afiatado en el aspecto físico, por lo cual debiese regresar a la titularidad.

Sin embargo, Zaldivia sí se tiene que cuidar de ser amonestado, ya que de recibir una cartulina amarilla, quedará suspendido para el encuentro subsiguiente, nada más ni nada menos, que el Superclásico frente a los albos.

Matías Zaldivia será considerado por Pellegrino para el duelo ante Curicó Unido (Photosport)

¿Quién no podrá ser considerado?

Las buenas noticias no llegan juntas, eso sí, ya que también pudimos conocer, que el lateral derecho Juan Pablo Gómez sigue en proceso de reintegro deportivo, tras sufrir un esguince en un tobillo y no estará ante su ex club.

El compromiso se jugará este lunes a las 20 horas en el Estadio Santa Laura y será arbitraje de Nicolás Millas.