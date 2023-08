La particular estadística que se rompe en Universidad de Chile y que tiene a Nicolás Guerra como gran protagonista

Este lunes, Universidad de Chile recibe a Provincial Curicó Unido en el Estadio Santa Laura a partir de las 20 horas con la obligación de sumar, luego de cuatro derrotas consecutivas que alejaron a los azules de los primeros puestos.

En la oportunidad, la escuadra que dirige Mauricio Pellegrino no podrá contar con uno de sus jugadores más protegidos. Se trata del atacante, Nicolás Guerra, expulsado en el último compromiso ante O’Higgins y que fue sancionado con dos fechas por parte del Tribunal de Disciplina.

La ausencia del maipucino ante el cuadro albirrojo, toma una gran particularidad, ya que el ex Ñublense al no estar presente en Independencia, cortará una racha de quince partidos en el cual, ingresó como titular de manera consecutiva por el Campeonato Nacional de primera división. Es decir, una rueda completa sin salir del once estelar.

Fue precisamente, ante los curicanos el pasado 24 de febrero del presente año, en el cual Guerra entró desde el arranque e incluso, marcó un gol de gran factura. De ahí en más, el delantero de 24 años, no soltó más la camiseta.

Guerra fue expulsado frente a los rancagüinos (Photosport)

Todo esto, en medio de fuertes cuestionamientos a su desempeño por parte de especialistas e hinchas que no han quedado para nada conforme con el desempeño del ariete que debutó en el primer equipo de la U en el año 2017.

Nicolás Guerra ha participado en todos los compromisos de los universitarios en el certamen con 16 titularidades y cuatro suplencias con 1.412 minutos en cancha y anotando 4 goles. Por Copa Chile disputó los dos encuentros y anotó misma cantidad de goles, ambos ante Deportes Chimbarongo.