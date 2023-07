Este domingo, Universidad de Chile visitará a Magallanes en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera en duelo válido por la decimonovena fecha del Campeonato Nacional.

El enfrentamiento marcará también el cara a cara entre dos delanteros, uno con pasado azul y otro actualmente defendiendo la camiseta azul, Joaquín Larrivey ante Cristian Palacios.

Un duelo, que ya tiene algunos años y no necesariamente cuando el charrúa estaba en Unión Española o el Bati en la U, si no la lucha por quién llegaba como gran refuerzo a los universitarios para la temporada 2020.

Batalla que la ganó el Larry, pero no exenta de complicaciones. Bolavip Chile conversó con Rodrigo Carrasco, ex Jefe de la Secretaría Técnica, quienes se preocupan de analizar y definir el perfil de jugadores a contratar y él contó, las vicisitudes que pasaron antes de traer a Joaquín.

“En ese momento, los directores deportivos, Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas definieron las características del delantero biotipo que les había ido bien en la U que era más bien alto. Hay excepciones como Felipe Mora que es bajo, pero el tipo de goleador como Juan Manuel Olivera y Diego Rivarola les había ido bien. Se me puede quedar uno afuera, pero se buscaba un atacante de área”, expuso Carrasco.

El ex funcionario de Azul Azul detalla que se cayeron muchas opciones, puntualmente por el aspecto económico ya que la U ofrecía muy poco por un goleador. “Se nos cayeron como 15 opciones y el tipo salarial era de 20 mil dólares. Ofrecíamos poco y el nombre de Joaquín Larrivey siempre estuvo en nuestra base de datos, pero era difícil porque estaba con contrato y venía jugando con regularidad junto a Diego Churín en Cerro Porteño”, expresó.

Sin embargo, hubo un quiebre en la situación y se abrió ampliamente la posibilidad de contar con el Larry en el Centro Deportivo Azul. “Ahí desde el club Cerro Porteño me cuentan que tenían una deuda con Larrivey y que el técnico nuevo no lo tendría muy considerado. A pura gestión lo trajimos casi a costo cero. Resultó y él mostró toda su disposición, a mi me tocó hablar con él”, reveló el profesional.

Dos temporadas y más de 40 goles, marcó el paso de Larrivey por los azules (Photosport)

Pero, ¿En qué momento asomó la opción del Chorri Palacios? el entrevistado da cuenta que un funcionario de la propia oficina, presentó el nombre del uruguayo, pero que ahí pesó más su opinión y la de Goldberg junto a Vargas.

“Habían otras opciones como Cristian Palacios. En el grupo de scouting había alguien que trabajaba con nosotros que quería traer al Chorri, pero ahí pesó más mi opinión y la de los directores deportivos. Pudimos traer a Larrivey y superó las expectativas, quien pese a su edad, no sufría lesiones”, afirmó Carrasco, dando a entender que tras eso, el uruguayo terminó jugando en la Unión Española.

Este domingo, al menos, servirá para ver una especie de revancha entre ambos futbolistas, Magallanes y la U, Larrivey versus Palacios. ¡Hagan sus apuestas!