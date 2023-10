Llegó como la única incorporación para Universidad de Chile de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, junto a Jeisson Vargas, quien de todos modos se marca como un retorno al club.

Se trata de Vicente Fernández, quien en su llegada a la U, no ha podido tomar la camiseta de titular y tampoco ha logrado convencer a Mauricio Pellegrino, debido a que para él, Marcelo Morales es el titular inamovible en esa zona.

En la fecha anterior, ante Deportes Copiapó, el Potro no fue convocado por entrenar tan solo un día, tal cual cual lo señaló el estratega trasandino, pero que se esperaba reapareciera ante Audax Italiano.

Sin embargo, para el duelo ante los floridanos, nuevamente el futbolista no es considerado y no concentra con el resto de sus compañeros, ratificando así, que el ex Palestino no puede al menos, estar entre quienes cuentan con opción de sumar minutos en el compromiso.

¿Cuánto ha jugado Vicente Fernández en Universidad de Chile?

Desde que llegó a finales de julio al Centro Deportivo Azul, Fernández tan solo ha jugado un partido en condición de titular y solo ha visto acción en cuatro compromisos sumando así, 143 minutos en cancha.

Fernández en el día de su presentación (Photosport)

¿Cuál es la estadística entre la U y Audax cuando los azules fueron locales en la última década?

Consumado esos números, la estadística universitaria frente al Audax es reveladora y desde aquella última victoria en 2013, han disputado nueve encuentros con la U como local.

En la ocasión, se han registrado cinco derrotas y cuatro empates que los estudiantiles buscan romper, definitivamente.