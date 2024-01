Este martes, Universidad de Chile tiene un nuevo examen de cara a la temporada 2024 cuando se mida ante Coquimbo Unido en el cierre de la Copa de Verano que se disputa en la ciudad pirata.

Para este compromiso, el técnico Gustavo Álvarez dispondrá de nueve variantes, según información que dio a conocer Bolavip Chile en la antesala de este encuentro entre azules y filibusteros.

No obstante, solo dos jugadores se mantendrán en el equipo estelar y que fueron titulares ante Universidad Católica, ellos son Emmanuel Ojeda y Nicolás Guerra. Este último, con una gran novedad.

Y no se trata de la capitanía como se ha informado, si no en la nueva posición en sector ofensivo. Ya que al ex Ñublense lo hemos visto como centro atacante o en algún momento como extremo por izquierda.

Para esta ocasión, el maipucino se cargará por el sector derecho, puesto que ocupó Maximiliano Guerrero, quien será resguardado para esta ocasión ante los coquimbanos. Un puesto novedoso para Guerra desde que defiende la camiseta azul y por cierto, ver cómo funcionará el tándem con Fabián Hormazábal.

Álvarez sigue afinando el equipo para el inicio de la temporada oficial (Photosport)

¿Cuándo será el próximo amistoso de la U?

Universidad de Chile no se detiene en la preparación para la temporada 2024 y este domingo 4 de febrero, sostendrá un duelo de carácter amistoso frente al actual campeón, Huachipato.

Dicho compromiso se disputará en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción y se jugará a partir de las 12 horas.

¿Contra quién arranca la U el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el certamen de la Primera División ante Cobresal el día domingo 18 de febrero a las 18 horas, sujeto a confirmación por parte de las autoridades. El compromiso marcará el retorno de la U al Estadio Nacional.