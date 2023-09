El Campeonato de Ascenso está verdaderamente apasionante y ya en la recta final, Deportes Antofagasta es el líder del certamen dos puntos sobre sus más cercanos perseguidores y con un duelo pendiente por delante, todavía.

Una de sus grandes figuras, es el delantero argentino Rodrigo Contreras, quien es el máximo artillero del torneo con 15Entre goles y pieza clave en el equipo que dirige John Armijo.

Sin embargo, el Tucu tiene un importante anhelo, llegar a un grande del país y como él mismo lo señaló hace algún tiempo hace algún tiempo, su gran sueño en esta tierra es vestir la camiseta de Universidad de Chile.

Hace algún tiempo, el trasandino conversó con Diario AS y señaló que la hinchada tan apasionada de la U, cautivó sus sentidos para algún día, por qué no, vestir la casaquilla azul.

“La verdad es que me gustaría mucho jugar en algún momento en la U…Todo surgió en ese partido que te comentaba del 4-0 que les ganamos (2018), me gustó mucho su hinchada. Esa vez había 20 mil personas en Antofagasta y, pese a que iban perdiendo por goleada, la gente seguía cantando, seguía alentando. Todo eso a pesar de que no pasaban por un buen momento. Eso marca el fanatismo que tiene la gente de la U y la pasión que demuestran en cada partido”, reveló Contreras.

Y si algo precisamente carece el cuadro estudiantil en el modelo 2023, son goles, conquistas, donde muy pocas han podido celebrar los hinchas del Romántico Viajero.

Rodrigo Contreras sueña con jugar en la U (Prensa CDA)

¿Cuáles son los números de Rodrigo Contreras durante este 2023?

El argentino, está viviendo su segundo paso por el cuadro puma y por lo realizado, cada vez se encuentran más del ansiado regreso a la división de honor de nuestro fútbol.

Entre Campeonato de Ascenso y Copa Chile, el Tucu ha jugado 24 partidos anotando 15 goles, todos en el certamen de plata en el balompié nacional.

¿Cuándo es el próximo partido de Deportes Antofagasta?

En partido pendiente de la 23° fecha del certamen y que no se disputó producto de la fuerte lluvia que cayó en la Región de O’Higgins, el duelo entre Deportes Santa Cruz y Deportes Antofagasta se jugará finalmente este jueves 14 de septiembre a las 18 horas en el Estadio Joaquín Muñoz García.