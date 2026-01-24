Universidad de Chile hoy tiene su primer gran apretón dentro de la pretemporada 2026, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Universitario de Perú en lo que será la Noche Crema.

Para este duelo, el estratega Francsico Meneghini tendrá su gran desafío para ver a sus jugadores en cancha antes de lo que será su debut en el torneo nacional ante Audax Italiano.

Por esto, el DT se ha preparado con todo para este duelo, en la que desde su primer partido buscará imponer su sello futbolístico, con el que espera poder conseguir grandes cosas con el equipo.

En esta jornada, el hincha del ‘Romántico Viajero’ podrá ver en cancha a lo que son sus nuevos refuerzos como Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, los que sin duda ilusionan a todos para lo que será este 2026.

Meneghini tendrá hoy su gran debut ante todo el público | Foto: U. de Chile

La formación estelar de la U

De esta forma, la formación de la Universidad de Chile para esta jornada será con: Cristopher Toselli en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en la zaga; Lucas Romero, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Lucas Assadi y Javier Altamirano en el mediocampo; Octavio Rivero en delantera.

El partido entre Universitario y Universidad de Chile se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 22:45 en el Estadio Monumental de Lima.

En Síntesis