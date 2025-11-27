La Universidad de Chile continúa en pleno proceso de evaluación deportiva mientras se acerca el final de la temporada, un momento en el que inevitablemente surgen nombres y posibles alternativas para el futuro del banco azul.

Aunque Gustavo Álvarez aún no define públicamente si seguirá al mando del Chuncho en 2026, el debate sobre quién podría asumir en caso de un cambio ha ido tomando fuerza entre los hinchas del Romántico Viajero.

En medio de ese escenario, uno de los nombres que recurrentemente aparece en el ambiente futbolero es el de Jaime García, actual director técnico de Huachipato, quien en los últimos años ha sido valorado por su trabajo con planteles de bajo presupuesto y su estilo cercano con los jugadores.

El Huachipato de Jaime García lucha por ingresar a copas internacionales | FOTO: MARCO VAZQUEZ/Photosport

Sin embargo, su perfil también genera dudas respecto a su capacidad de adaptarse al nivel de exposición y exigencia que implica dirigir a un club grande.

L a reflexión de Marcelo Muñoz sobre Jaime García y la U

Y fue precisamente esa discusión la que tomó fuerza en el programa de Youtube llamado Todo Es Cancha, donde el periodista Marcelo Muñoz fue consultado por la posibilidad de ver a García en la U.

En su análisis, el comunicador no solo entregó una mirada crítica, sino que también matizó con elementos que abren el debate sobre las condiciones y expectativas que existen para llegar al Centro Deportivo Azul (CDA).

“Yo le tengo mucho cariño a Jaime García, pero no me lo imagino llegando a un grande por su forma de trabajar, por su forma mediática. Recordemos que Jaime García se fue peleado de Ñublense con la directiva. No me lo imagino en la U”, sostuvo el periodista.

A pesar de su análisis, Muñoz también destacó el valor del técnico oriundo de Cartagena: “Ojalá llegue a la U, me encantaría porque es un técnico que ha hecho mucho con poco, me gustaría verlo con mucho, pero no me lo imagino”.

En síntesis…