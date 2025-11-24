Unión Española vive semanas de extrema tensión en la Liga de Primera 2025. Los Hispanos atraviesan uno de sus momentos más complicados en los últimos años, y hoy se encuentran al borde del descenso a la Primera B.

El rendimiento irregular dentro de la cancha, tanto con José Luis Sierra como con Miguel Ramírez como entrenadores, sumado a problemas defensivos y la falta de eficacia en ataque, ha mantenido al Rojo en la zona roja de la tabla de posiciones, generando preocupación entre los hinchas.

La presión a falta de dos encuentros para el cierre del torneo aumenta, y cada encuentro restante se ha vuelto crucial el elenco de la comuna de Independencia para mantener la categoría.

La derrota ante Deportes Limache caló hondo en el plantel hispano | FOTO: Manuel Lema/Photosport

Unión Española podría tener nuevos propietarios

A esta situación se suma la incertidumbre en el plano dirigencial, ya que la familia Segovia, propietaria del club, habría tomado la decisión de ponerlo a la venta, así lo confirmó el periodista Marcelo Muñoz en el programa de YouTube Todo Es Cancha.

“Es algo que lo tengo chequeado. Unión Española hoy está a la venta. La familia Segovia se abrió y ya tomó la decisión de que está en venta”, explicó.

“Hay que ver si las ofertas que lleguen a Santa Laura son tan atractivas o no para que las tomen, pero ya está la orden de analizar las ofertas antes nunca tuvieron”, agregó el comunicador.

Finalmente, Muñoz también expresó preocupación sobre la procedencia de los potenciales compradores. “Lo que me preocupa de esto es que ya sabemos quiénes ofrecen en Chile: los mismos de siempre y los representantes”, sentenció.

En síntesis…

Unión Española enfrenta semanas críticas: está al borde del descenso a la Primera B y podría sufrir de un cambio de mando.