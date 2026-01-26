El mercado de fichajes del fútbol chileno comienza a entrar en la recta final de cara a la temporada 2026, y uno de los nombres que genera mayor atención es el de Lucas Cepeda, quien partirá desde Colo Colo al Elche de España.

Ante ese escenario, en el Monumental ya empiezan a sonar alternativas para cubrir un puesto clave en el esquema ofensivo del equipo dirigido por Fernando Ortiz, entre los que destacan Pablo Aránguiz de Unión Española y Maximiliano Gutiérrez de Huachipato.

La dirigencia de Blanco y Negro sabe que ante la ya confirmada salida del ex Santiago Wanderers deberán ir sí o sí por un reemplazante con desborde, velocidad y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno.

Benjamín Chandía, el candidato de Marcelo Muñoz para ser el sucesor de Cepeda

El periodista Marcelo Muñoz sorprendió al postular públicamente a Benjamín Chandía de Coquimbo Unido como eventual reemplazante del nacido en Placilla en el conjunto Popular.

“Si me preguntan, un jugador que me gusta mucho y yo creo que podría ser con el “perfil” es Benjamín Chandía. Un puntero, zurdo y rápido”, lanzó Muñoz en el programa Todo Es Cancha de YouTube, destacando las principales virtudes del futbolista oriundo de Vicuña.

Benjamín Chandía ha disputado 120 partidos con los aurinegros y ha convertido 9 tantos | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cabe recordar que, según pudo averiguar Bolavip Chile, Chandía hace algunas semanas estuvo en la órbita de Universidad de Chile y hoy podría aparecer como una alternativa interesante para el cuadro de Macul.

En síntesis…