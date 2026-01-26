El mercado de fichajes del fútbol chileno comienza a entrar en la recta final de cara a la temporada 2026, y uno de los nombres que genera mayor atención es el de Lucas Cepeda, quien partirá desde Colo Colo al Elche de España.
Ante ese escenario, en el Monumental ya empiezan a sonar alternativas para cubrir un puesto clave en el esquema ofensivo del equipo dirigido por Fernando Ortiz, entre los que destacan Pablo Aránguiz de Unión Española y Maximiliano Gutiérrez de Huachipato.
La dirigencia de Blanco y Negro sabe que ante la ya confirmada salida del ex Santiago Wanderers deberán ir sí o sí por un reemplazante con desborde, velocidad y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno.
Benjamín Chandía, el candidato de Marcelo Muñoz para ser el sucesor de Cepeda
El periodista Marcelo Muñoz sorprendió al postular públicamente a Benjamín Chandía de Coquimbo Unido como eventual reemplazante del nacido en Placilla en el conjunto Popular.
“Si me preguntan, un jugador que me gusta mucho y yo creo que podría ser con el “perfil” es Benjamín Chandía. Un puntero, zurdo y rápido”, lanzó Muñoz en el programa Todo Es Cancha de YouTube, destacando las principales virtudes del futbolista oriundo de Vicuña.
Cabe recordar que, según pudo averiguar Bolavip Chile, Chandía hace algunas semanas estuvo en la órbita de Universidad de Chile y hoy podría aparecer como una alternativa interesante para el cuadro de Macul.
En síntesis…
- Lucas Cepeda dejará Colo Colo para partir al Elche de España y en el Monumental ya buscan a su reemplazante.
- El periodista Marcelo Muñoz postuló a Benjamín Chandía de Coquimbo Unido, valorando su velocidad y desborde como cualidades claves para el ataque albo.