Pasan los días y la polémica en Universidad de Chile continúa. Y es que en la U siguen profundamente molestos por la decisión del juez Diego Flores y los encargados del VAR de anular el gol de Charles Aránguiz ante Palestino por una supuesta mano de Matías Zaldivia en el inicio de la jugada.

Este lunes, la ANFP liberó los audios de cómo operó el VAR en dicha jugada donde los encargados de operar la herramienta nunca dudaron de la mano del defensor azul.

El polémico cobro que sigue dando vueltas en la U (Youtube).

“El Var en su chequeo protocolar detecta que en el inicio de la acción se produce una clara mano deliberada y que no hay infracción del atacante (Octavio Rivero”, apunta el video publicado por la ANFP en su canal de YouTube.

Luego sostienen que “al tener esta evidencia el VAR recomienda al árbitro una revisión en campo. El árbitro al observar las imágenes detecta claramente la mano deliberada del atacante y considera una misma fase de ataque por lo que determina anular el gol y reanudar el juego con un tiro libre directo en favor del equipo defensor”.

Respecto al diálogo entre el árbitro Flores y los asistentes del VAR, estos últimos siempre tuvieron la convicción de que existió la mano del zaguero del ‘Romántico Viajero’. “El balón lo toca en la mano.. la mano es burda de (Matías) Zaldivia, Diego”, concluyen.

Asímismo, en el video revelado por la ANFP queda claro que los asistentes del VAR nunca utilizaron la tercera cámara en la revisión. Dicha toma, desde un ángulo contrario a la jugada, se puede apreciar que el balón no alcanza a rozar la mano del central azul.

