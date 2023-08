No solamente fue el salvador de la U en el empate frente a Provincial Curicó Unido en el Estadio Santa Laura el pasado lunes, si no que también, uno de los más destacados.

Y pese a que el momento de Universidad de Chile no es bueno, Darío Osorio desde que tomó la titularidad ante Magallanes hace algunas fechas, su nivel ha ido en alza y ya estelas indiscutido para Mauricio Pellegrino.

Pero no solo fue el gol ante lo maulinos, si no sus intervenciones. Primero como extremo derecho y luego con el ingreso de Franco Lobos, por el izquierdo, si no que pide el balón, sirve los lanzamientos de esquina 7/o tiros libres, en fin. Poco a poco comienza a recuperarse la Joya de Hijuelas.

Y eso se vio ratificado a través de la plataforma Sofascore que lo elevó a la categoría de figura del compromiso siendo evaluado con un 7,8. La nota más alta de todos los futbolistas que vieron acción en Plaza Chacabuco.

En todos los ítems obtuvo muy buenos números, como por ejemplo completó el 66% de los pases, tocó el balón en más e 60 ocasiones y también en sus regates. El mejor de la noche. Lo siguieron en la U Federico Mateos (7,5) y Leandro Fernández con un 7,3.

Lean Fernández, uno de los mejores ante Curicó Unido (Photosport)

¿Quiénes estuvieron al debe?

La plataforma permite ver la calificación de todos los jugadores. En ese sentido, nuevamente el portero Cristóbal Campos Véliz con un 6,3 fue el peor evaluado de los estudiantiles.

Lo siguieron en ese escalón, dos jugadores, tales como Lucas Assadi (6,4) y el defensor Nery Domínguez (6,3). El promedio general de los 15 futbolistas de la U que vieron acción fue de un 6,86.