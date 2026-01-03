Este sábado 3 de enero del 2026 volvió a Universidad de Chile el delantero Eduardo Vargas, quien después de 15 años regresó a casa y fue oficializado por el club con una serie de publicaciones en redes sociales.

El goleador de 36 años viene de media temporada en Audax Italiano, pues tuvo la posibilidad de regresar a la U a mediados de 2025, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Ahora, tras su vuelta definitiva, tras 14 temporadas en el extranjero y dos títulos de Copa América con la Selección Chilena, Turboman fue recibido como un verdadero ídolo.

Es más, otras figuras que han pasado por el cuadro laico reaccionaron a su oficialización, como el exfutbolista Mauricio Pinilla.

“Todo el éxito del mundo ídolo no tengo dudas que la vas a romper hermanito”, comentó el exfutbolista en Instagram.

También lo hizo el ex volante de la U, Rodrigo Echeverría, quien actualmente se desempeña en el León de México: “Todo el éxito hermano bienvenido a casa”.

Mientras que su excompañero en Audax, Leonardo Valencia, le dedicó el siguiente mensaje: “Quién más que Turboman. Te amo hermano, lo mejor siempre Dudu. Sé feliz en tu casa”.

