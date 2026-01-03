Locura total entre los hinchas de Universidad de Chile luego que durante esta jornada el conjunto azul oficializara en sus redes sociales el tan esperado regreso de Eduardo Vargas tras 14 años desde su partida.

Tras una serie de publicaciones donde entregaban varias pistas sobre el regreso de ‘Edu’, finalmente a las 17:11 horas de este sábado el Romántico Viajero oficializó lo que Bolavip Chile anticipó hace unos días: Eduardo Vargas volvió a la U y es el primer refuerzo de Francisco Meneghini.

Inmediatamente después, el elenco estudiantil viralizó las primeras imágenes de Turboman vestido de azul lo que desató la locura total de los hinchas de la U, que en pocos minutos generaron más de 80 mil reacciones en Instagram.

Eduardo Vargas firmó contrato y posa junto a Manuel Mayo en la U (UdeChile.cl).

“Comenzamos el año con una noticia muy especial para toda la familia del Romántico Viajero: ¡Eduardo Vargas selló su regreso a nuestro Club! El delantero multicampeón con la U se suma a nuestro Primer Equipo para aportar toda su experiencia, categoría y capacidad goleadora pensando en los próximos desafíos”, señaló la U en su sitio web.

“El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el Club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026”, agregaron.

Tras un fallido traspaso en el mercado de invierno 2025, el nacido en Renca vuelve a la U tras un breve paso por Audax Italiano donde se anotó con 5 goles y 2 asistencias.

