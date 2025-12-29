Universidad de Chile debería hacer oficial este lunes la llegada de Francisco ‘Paqui’ Meneghini como nuevo director técnico de la U, quien dejó O’Higgins de Rancagua y llega para reemplazar a Gustavo Álvarez.

El ahora ex entrenador del cuadro celeste no genera un consenso generalizado en los hinchas azules, quienes ven con duda lo que pueda llegar a lograr ‘Paqui’ en el banquillo de Universidad de Chile.

Uno que se sumó a esas dudas fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Yo creo que tiene un gran conocimiento del fútbol chileno, eso está demás decirlo. El tema es que no ha conseguido tener una campaña importante, sólida y que de cierta tranquilidad”, dijo.

Yáñez tiene sus dudas con Paqui. | Foto: Photosport

“Cuando llega Álvarez, quien venía de Huachipato con un título merecido y sin reparo, lo hizo bien en la U. Lo que pasa es que consiguió unos títulos menores”, complementó rememorando al ex entrenador de los azules.

Por otro lado, Patricio Nazario Yáñez cree que esta “Es la gran oportunidad para Meneghini con una obligación tremenda. Cuando se ponga el buzo de la U empieza a correr el taxímetro y hay que ganar, tiene esa obligación”.

Lo concreto es que Paqui sería presentado hoy día en Universidad de Chile y tendrá la difícil misión de meter al equipo en fase de grupos de Copa CONMEBOL Sudamericana y, además, competir y ser protagonista en los 3 torneos locales.

En síntesis

Francisco ‘Paqui’ Meneghini será oficializado este lunes como el nuevo director técnico de Universidad de Chile.

El entrenador llega proveniente de O’Higgins para reemplazar en el cargo al estratega Gustavo Álvarez.