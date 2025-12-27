Universidad de Chile tiene que analizar minuciosamente sus movimientos en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil debe tomar importantes decisiones en este período.
Una de ellas, alude a la opción de ejecutar la compra de un jugador. Por el momento, la cúpula universitaria no se ha manifestado sobre ello: se le está pasando la micro por Felipe Salomoni.
Según información recabada por BOLAVIP Chile, la directiva azul no se ha acercado al entorno del lateral izquierdo para adquirirlo. Esta es la primera ventana para hacerlo.
Cabe consignar que en este libro de pases, el conjunto laico puede desembolsar 600 mil dólares para quedarse con el 80% de su carta. Tras ello, el precio subirá considerablemente.
A mediados de 2026, los azules podrán comprar (el mismo porcentaje) por 750 mil USD y, si deciden extender su préstamo hasta fines de temporada, podrán ir por él con un costo de 850 mil dólares.
El 2025 de Felipe Salomoni en Universidad de Chile
Tras ser cedido por Guaraní, el carrilero zurdo ha disputado un total de 21 encuentros con los estudiantiles. En dichos compromisos, logró marcar en una ocasión y aportar con dos asistencias.
A sus 22 años, el formado en River Plate se ganó un espacio en la titularidad de Universidad de Chile, lo que tendrá que ratificar con el arribo de Francisco Meneghini como nuevo director técnico.
En resumen:
El contrato de préstamo del lateral incluye cláusulas de compra escalonadas. Si la U no actúa de inmediato, el valor de su carta subirá automáticamente en las próximas ventanas:
- Ventana Actual (diciembre 2025): Es la opción más económica. Los azules pueden quedarse con el 80% del pase por 600 mil dólares.
- Mediados de 2026: Si esperan al mercado de invierno, el precio por el mismo porcentaje subirá a 750 mil USD.
- Fines de 2026: En caso de extender el préstamo hasta el final de la próxima temporada, la opción de compra definitiva ascenderá a los 850 mil dólares.