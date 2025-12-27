Universidad de Chile tiene que analizar minuciosamente sus movimientos en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil debe tomar importantes decisiones en este período.

Una de ellas, alude a la opción de ejecutar la compra de un jugador. Por el momento, la cúpula universitaria no se ha manifestado sobre ello: se le está pasando la micro por Felipe Salomoni.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, la directiva azul no se ha acercado al entorno del lateral izquierdo para adquirirlo. Esta es la primera ventana para hacerlo.

Cabe consignar que en este libro de pases, el conjunto laico puede desembolsar 600 mil dólares para quedarse con el 80% de su carta. Tras ello, el precio subirá considerablemente.

A mediados de 2026, los azules podrán comprar (el mismo porcentaje) por 750 mil USD y, si deciden extender su préstamo hasta fines de temporada, podrán ir por él con un costo de 850 mil dólares.

Felipe Salomoni está a préstamo en Universidad de Chile hasta mediados de 2026. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Felipe Salomoni en Universidad de Chile

Tras ser cedido por Guaraní, el carrilero zurdo ha disputado un total de 21 encuentros con los estudiantiles. En dichos compromisos, logró marcar en una ocasión y aportar con dos asistencias.

A sus 22 años, el formado en River Plate se ganó un espacio en la titularidad de Universidad de Chile, lo que tendrá que ratificar con el arribo de Francisco Meneghini como nuevo director técnico.

En resumen:

El contrato de préstamo del lateral incluye cláusulas de compra escalonadas. Si la U no actúa de inmediato, el valor de su carta subirá automáticamente en las próximas ventanas: